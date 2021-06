Very Mobile sgancia la bomba: 200GB, minuti ed SMS illimitati e a 7,99 Euro

Nuova offerta bomba di Very Mobile. L'operatore virtuale di WindTre, infatti, ha annunciato oggi il lancio di una nuova promozione che a 7,99 Euro al mese permette di ottenere 200 gigabyte di internet, minuti ed SMS illimitati.

Come leggiamo nella pagina dedicata alla promozione, la scadenza è prevista per il 30 Giugno 2021. Un aspetto interessante è rappresentato dal fatto che i costi di SIM, attivazione e spedizione della scheda sono pari a zero. Ciò vuol dire che è necessario pagare solo 7,99 Euro.

L'offerta è accessibile dai clienti che effettuano la portabilità da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, Lycamobile ed altri operatori virtuali che sono elencati direttamente nella pagina dedicata.

VeryMobile sottolinea che non è previsto alcun vincono contrattuale, ed il rinnovo avviene ogni mese. Sono compresi anche i servizi Ti Ho Cercato, RingMe, HotSpot ed anche ricarica facile, mentre all'estero si avranno a disposizione 4,4 Gigabyte più tutti i minuti ed SMS inclusi, da utilizzare in roaming direttamente nei paesi dell'Unione Europea. E' anche possibile cambiare offerta senza costi aggiuntivi, mentre di default i servizi a pagamento sono bloccati, ma i messaggi bancari sono abilitati.

La copertura VeryMobile è del 99% su territorio nazionale e comprende solo il 4G fino a 30 Mbps: non è disponibile il 5G.