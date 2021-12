Very Mobile sgancia l'offerta bomba di Natale: 220 Gigabyte a 9,99 Euro!

Very Mobile ha sganciato la bomba di Natale. L'operatore virtuale di WindTre, infatti, lancia oggi la nuova promozione natalizia, che può essere attivata fino al prossimo 10 Gennaio 2022 ed è caratterizzata da un bundle interessante di dati, minuti ed SMS.

Come si può leggere direttamente sulla pagina di Very Mobile XMas, la promozione ha un costo di 9,99 Euro al mese ed include 220 gigabyte di internet e minuti ed SMS illimitati. Il costo per la SIM, attivazione e spedizione è gratuito e la scheda si riceverà direttamente a casa.

Attenzione però: si tratta di una promozione rivolta solo a coloro che effettuano la portabilità. Nella fattispecie, possono godere della promozione i clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb ed un'altra serie di operatori telefonici indicati direttamente nella pagina ad hoc.

Very Mobile non include alcun vincolo contrattuale e propone una rete con il 99% di copertura in 4G fino a 30 Mbps. Non sono previsti costi nascosti ed il rinnovo avviene ogni mese. L'operatore evidenzia anche che una volta terminati i Gigabyte si procederà con il blocco della navigazione, e per riattivarla basta cliccare sul pulsante "Rinnova ora" per far ripartire subito la promozione allo stesso prezzo per un nuovo mese. Disponibile anche il servizio di ricarica automatica.