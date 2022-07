Very Mobile Summer Flash da 8,99 Euro al mese disponibile: cosa include?

Dopo avere visto nel dettaglio le offerte Iliad disponibili a luglio 2022, ci spostiamo verso un altro operatore telefonico italiano per analizzare una nuova iniziativa estiva: si tratta dell’offerta Summer Flash da 8,99 Euro al mese di Very Mobile, disponibile sul sito ufficiale fino all’11 luglio 2022.

Questa offerta limitata è stata lanciata oggi, 8 luglio 2022, sul sito Very Mobile e include nel pacchetto minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, SMS senza limiti e 200 Giga di Internet in 4G, senza costi di attivazione, SIM o spedizione. La mensilità da pagare, dunque, è pari a 8,99 Euro come specificato in apertura. Attenti però ad alcuni dettagli extra: l’offerta potrà essere attivata esclusivamente da clienti di altri operatori virtuali come Iliad, PosteMobile, CoopVoce e Fastweb; gli unici esclusi sono Kena, ho. e Spusu. Al contempo, il secondo brand consumer di WindTre offre un mese di ricarica in omaggio!

Qualche ultimo dettaglio relativamente ai costi extra: in caso di mancanza di credito per il rinnovo dell’offerta, il piano verrà sospeso fino alla ricarica successiva; in caso di superamento dei Giga previsti, la navigazione si blocca fino al rinnovo – che può essere anticipato al normale costo mensile di 8,99 Euro. Infine, in Roaming UE potrete accedere a 8,2 Giga.

A proposito dell’operatore principale, invece, gli ex clienti potrebbero ricevere in questi giorni un SMS con l’offerta winback Go 100 Top+ da 5,99 Euro al mese.