Very Mobile: torna Very Special da 7,99 Euro al mese con 150 GB, fino 20 giugno

In seguito all’aggiunta dell’offerta mobile Very Mobile da 4,99 Euro al mese nel catalogo online dell’operatore semivirtuale sotto WindTre, quest’ultimo torna alla carica rilanciando Very Special da 7,99 Euro al mese fino al 20 giugno prossimo, con un pacchetto dati decisamente allettante.

Recandosi sul sito ufficiale Very Mobile verremo accolti proprio da un grande banner che ci avverte della disponibilità dell’offerta mobile Very Special per la portabilità da altri operatori rivali. Si tratta di un pacchetto composto da 150 Giga di traffico Internet su rete 4G, minuti di chiamate illimitati verso tutti e SMS altrettanto senza limiti verso qualsiasi numero mobile nazionale, per l’accessibile cifra di 7,99 Euro al mese. SIM, attivazione e spedizione sono completamente a costo zero.

La portabilità potrà essere effettuata a partire da un numero limitato di operatori: si parla di Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, Lycamobile e altri MVNO, esclusi quindi Kena, ho. e Spusu. Venendo ai meccanismi applicati in caso di insufficienza del credito residuo per il rinnovo mensile, l’offerta viene automaticamente sospesa fino alla ricarica. In caso di consumo di tutti i Giga disponibili per accedere a Internet tramite rete mobile, infine, è previsto il blocco della navigazione salvo rinnovo anticipato dell’offerta Very Special al suo costo mensile intero.

