VESA non ripeterà gli errori di HDMI: maggiore chiarezza per i cavi DisplayPort

Su queste pagine a più riprese abbiamo parlato del lancio confusionario dei cavi HDMI, che hanno mandato letteralmente in tilt non solo gli utenti ma anche la stampa specializzata. Ebbene, VESA ha annunciato un nuovo programma di certificazione per i prodotti DisplayPort, allo scopo di evitare di ripetere gli errori del consorzio HDMI.

Il programma renderà più facile capire per i consumatori se un monitor è DisplayPort 2.0, ma lo stesso varrà anche per i cavi o una sorgente video.

E’ stato battezzato DisplayPort UHBR (Ultra-High Bit Rate) e VESA afferma che tutti i prodotti che riceveranno questo bollino supporteranno le velocità di bit più elevate per lo standard DisplayPort 2.0. I produttori per ottenere l’ok dovranno inviare i loro prodotti ai centri di test e certificazione autorizzati, che a loro volta daranno semaforo verde o rosso.

VESA ha anche presentato i cavi UHBR DP40 e DP80: i primi devono supportare una velocità di collegamento fino a 10Gbps ed un throughtput massimo di 40Gbps. I DP80 invece supporteranno lo standard UHBR20 che come suggerisce la sigla devono offrire una velocità di collegamento fino a 20 Gbps ed una larghezza di banda di 80 Gbps su quattro corsie.

“Non importa quanto siano elevate le prestazioni della scheda grafica e del monitor, la qualità dell’immagine risultante può comunque essere limitata dal cavo utilizzato per collegare quei dispositivi. Grazie ai miglioramenti nel design del connettore DisplayPort e del cavo, i nuovi cavi UHBR DP40 e DP80 certificati VESA consentono ai consumatori di ottenere le massime prestazioni possibili dai loro dispositivi certificati VESA”, ha affermato James Choate, compliance program manager, VESA.

Nei negozi gli utenti troveranno nei negozi i cavi DP40 e DP80 sia in configurazione full size che mini-DisplayPort.

