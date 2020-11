Queste vespe in Australia stanno causando grossi problemi agli aerei: ecco perché

La Pachodynerus nasidens (chiamata anche vespa del buco della serratura) è una specie nota per la loro tendenza a costruire nidi in piccoli fori trovati nell'ambiente. Il loro curioso nome, infatti, deriva proprio da questo.

A quanto pare, queste creature sono anche inclini a costruire i loro nidi in alcuni dispositivi utilizzati per misurare la velocità degli aeroplani. Il buco attraverso il quale entra l'aria, è della misura ideale per la vespa alla ricerca di nuovi luoghi per mettere su una "casa nuova".

Il problema è stato portato all'attenzione per la prima volta all'aeroporto di Brisbane nel novembre del 2013, quando un Airbus A330 si è preparato al decollo ma è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza perché alcune letture di velocità erano diverse da quelle rilevate dal dispositivo. Dopo l'atterraggio di emergenza, è emerso che la sonda era piena di sabbia e fango. La colpa? Queste piccole vespe.

Tra novembre 2013 e aprile 2019, si sono verificati un totale di 26 problemi relativi a queste creature solo nell'aeroporto di Brisbane. La specie è originaria del Sud America e dell'America centrale. Tuttavia, come evidenzia questo studio, la specie si è ormai fatta strada attraverso l'Oceano Pacifico ed è diventata una invasiva (come un calabrone di nostra conoscenza). Alla luce da quanto emerso, i ricercatori - in uno studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE - affermano che servono dei metodi per controllare, e potenzialmente sradicare, questa specie.