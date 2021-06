I vestiti del futuro: intelligenti, wireless ed impossibili da macchiare... davvero?

Nel prossimo futuro i vestiti potranno essere "intelligenti", superando gli attuali indumenti tradizionali, grazie all'utilizzo di circuiti elettronici e sensori miniaturizzati, che permetteranno di comunicare con il proprio smartphone, computer o la propria auto.

Questo particolare abbigliamento intelligente non solo aiuterà ad essere più produttivi, ma controllerà anche lo stato di salute, richiedendo soccorso in caso di bisogno o incidente. Tuttavia, per ora la fabbricazione di tali dispositivi è piuttosto impegnativa, poiché i vestiti richiedono comunque lavaggi continui dopo l'utilizzo quotidiano, ed ovviamente l'elettronica non è molto amica dell'acqua.

Gli ingegneri della Purdue University hanno sviluppato quindi un nuovo metodo spray/cucito per risolvere questo inconveniente e trasformare qualsiasi capo di stoffa convenzionale in capi indossabili smart ma senza batterie, che possano, di conseguenza, essere lavati in lavatrice.

Ramses Martinez, professore presso la School of Industrial Engineering di Purdue e direttore dello studio, ha affermato: "Rivestendo a spruzzo gli abiti intelligenti, con molecole altamente idrofobe, siamo in grado di renderli repellenti all'acqua, all'olio e al fango. Sono vestiti quasi impossibili da macchiare e possono essere usati sotto l'acqua e lavati in lavatrice senza danneggiare i componenti elettronici presenti sulla loro superficie"

A differenza poi dei comuni dispositivi indossabili, i vestiti intelligenti non richiedono batterie per l'alimentazione, poiché sono in grado di alimentare i circuiti nel tessuto semplicemente raccogliendo energia dal Wi-Fi o dalle onde radio nell'ambiente. Inoltre, grazie al loro rivestimento ultra sottile, i vestiti rimangono flessibili, elastici e traspiranti come una tradizionale t-shirt in cotone, permettendo di essere utilizzati per molte ore senza causare disagio.

Questa tecnologia potrà presto essere fabbricata in impianti di produzione convenzionali su larga scala, permettendo così di accelerare lo sviluppo e la commercializzazione dei futuri indumenti intelligenti.