Niente veto di Biden: negli USA scatta il ban su Apple Watch Series 9 ed Ultra 2

La Casa Bianca ha deciso di non porre alcun veto sulla sentenza riguardante la violazione dei brevetti e, di fatto, ha fatto scattare il ban alle importazioni di Apple Watch Series 9 ed Ultra 2 negli Stati Uniti.

Già dallo scorso 25 Dicembre 2023, di fatto, i due dispositivi indossabili non sono più disponibili per l’acquisto negli Store americani e la decisione è diventata definitiva da ieri 26 Dicembre. L’ufficio esecutivo dell’amministrazione Biden ha spiegato che “dopo attente consultazioni. l’ambasciatrice Katherine Tai ha deciso di non revocare la decisione, che è diventata definitiva il 26 Dicembre 2023”.

La decisione è arrivata a seguito della denuncia presentata da Masimo Corp a dicembre 2021, dove accusava Apple di aver violato un suo brevetto riguardante la “funzionalità di ossimetria basata sulla luce” che consente di misurare il livello di ossigenazione del sangue tramite Apple Watch.

Apple, che secondo alcune indiscrezioni starebbe già preparando il ricorso contro contro la decisione della Commissione Federale per il Commercio, ha affermato che subirà un “danno irreparabile” da tale divieto a causa della popolarità dei due device. Il CEO di Masimo si è detto disposto a parlare con Apple, ma ha affermato che da parte della Mela non sono arrivate ancora indicazioni di questo tipo.