Vetro, ceramica e metallo insieme: Apple brevetta un nuovo materiale per iPhone

Lo US Patent and Trademark Office ha pubblicato un nuovo brevetto ottenuto da Apple, intitolato “Spatial Composites” che ruota attorno al processo d’integrazione negli iPhone di materiali come metallo e ceramica per renderli maggiormente resistenti a graffi ed urti.

Apple nella licenza osserva che le scocche in metallo utilizzate per i device sono robuste e resistenti ai graffi ed urti, ma potrebbero anche interferire con i segnali radio in entrata o in uscita. Inoltre, la Mela spiega come la plastica pur essendo abbastanza resistente e trasparente ai segnali radio potrebbe non adattarsi bene a tali utilizzi in quanto facilmente graffiata o ammaccata. Per quanto riguarda la ceramica, è abbastanza resistente e consente l’ingresso e l’uscita di segnali radio ma potrebbe anche essere fragile.

E proprio per questa ragione, Apple parla della possibilità di utilizzare tutti e tre i materiali per creare una scocca in plastica con metallo, ceramica e vetro. Questo mix dovrebbe fornire un equilibrio di proprietà tra cui forza, tenacità, resistenza agli urti, trasparenza radio, resistenza ai graffi ed abrasioni. I materiali resistenti all’abrasione potrebbero essere in varie forme e dimensioni: si parla di materiali sferici, a forma di perlina, o con strutture d’interconnessione che consentirebbero la connessione tra di essi.

Nel brevetto si spiega anche che giocando con la densità superficiale di tali materiali resistenti alle abrasioni, Apple potrebbe essere in grado di modificare alcune delle qualità strutturali come rigidità, durezza e flessibilità. Ad esempio, modificando la densità superficiale gli ingegneri potrebbero rendere gli angoli più rigidi per migliorarne la resistenza a graffi ad abrasioni, con altre parti della scocca che potrebbero essere rese più forti e resistenti.

Apple parla dell’utilizzo di tali materiali su telefoni cellulari, orologi, tablet, dispositivi di riproduzione musicale, laptop, notebook e altri dispositivi. Come sempre, non è chiaro quando e se debutterà questo approccio, in quanto solitamente le società registrano i brevetti anche per amplaire il portfolio.