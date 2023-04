Ecco il vetro composto da amminoacidi: sarà totalmente 'green'

A quanto pare la nuova tipologia di vetro che arriverà tra non molto, sarà composta direttamente da amminoacidi, ovvero le molecole alla base delle proteine.

Dopo aver osservato l’effetto "pelle liquida" su una superficie di vetro, vediamo un affascinante studio pubblicato sulla rivista Science Advances e coordinato dall’Accademia Cinese delle Scienze, che eliminerebbe quasi completamente il costo ambientale dovuto allo smaltimento di questo diffuso materiale.

È vero, il vetro è sempre più presente in natura, ma quello di tradizionale utilizzo non viene facilmente degradato. Nonostante i vari tentavi negli anni di creare una valida alternativa, le molecole di origine biologica non sono stabili andando incontro a facile decomposizione una volta raggiunte le alte temperature tipicamente utilizzate nella fabbricazione del vetro. Come aggirare dunque tale ostacolo?

Grazie alle nuove tecnologie di cui disponiamo, il team di ricerca guidato da Yan Xuehai ha provato a modificare in laboratorio la struttura di alcuni amminoacidi, in modo da renderli più resistenti in previsione della successiva esposizione a fonti di calore. I risultati sono a dir poco sorprendenti.

Il nuovo "vetro" risultante, possiede infatti eccellenti caratteristiche come una perfetta trasparenza, risultando anche flessibile durante la lavorazione, oltre ad essere ovviamente amico dell’ambiente, divenendo biodegradabile e riciclabile.

Appare evidente come tale invenzione possa rappresentare una notevole svolta nella lotta all’inquinamento globale a differenza del vetro duro come un diamante, ma come afferma la stessa Xuehai: "Ci troviamo però ancora in uno stadio di laboratorio, ben lontano dalla commercializzazione su larga scala".