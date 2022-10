È vero che ciò che non ti uccide ti rende più forte?

La frase "ciò che non ti uccide ti rende più forte" l'avrete sicuramente sentita centinaia di volte. Il significato intrinseco è sicuramente importante, poiché fa capire che soltanto superando le avversità si diventa più forti. Nonostante la poetica dietro le parole, si tratta di una cosa veritiera? O totalmente sbagliata?

"È diventata quasi una pietra miliare culturale", ha affermato Eranda Jayawickreme, una psicologa che ha studiato la "crescita post-traumatica", a Hidden Brain. "È quasi come un atteggiamento predefinito nei confronti del trauma poiché crediamo che, quando accadono cose brutte, lo useremo come un'opportunità per migliorare."

È vero che dopo un evento traumatico gli scienziati hanno osservato una crescita, come una maggiore soddisfazione per le relazioni e un miglioramento dell'autostima, ma non è stata trovata una "prova generale per la convinzione diffusa che gli eventi negativi della vita abbiano un effetto più forte di quelli positivi", secondo quanto affermato su un articolo pubblicato sull'American Psychological Association (quelli infantili, invece, potrebbero aumentare il rischio di sclerosi multipla).

Per capire se ciò fosse vero, un team di ricercatori ha chiesto 1.200 studenti universitari - scelti perché "all'età di picco per l'esposizione a traumi" - di compilare diversi questionari. Hanno aspettato due mesi prima di consegnare agli studenti le domande e 122 di loro avevano vissuto (purtroppo) un evento altamente traumatico.

"Una percentuale relativamente piccola dei nostri partecipanti ha dimostrato un cambiamento reale, anche se non abbiamo modo di sapere se questo cambiamento può essere attribuito alla loro esperienza traumatica." Il concetto espresso all'inizio dello studio (e della nostra notizia) insomma potrebbe non essere così accurato come molti sospettano.

La frase "ciò che non ti uccide ti rende più forte" potrebbe essere perfino dannosa per le persone che hanno subito traumi di recente. Il motivo è semplice: coloro che stanno ancora lottando mesi o anni dopo un evento traumatico potrebbero sentirsi "deboli" se non hanno sperimentato la stessa "crescita", affermano gli scienziati. "Le persone possono davvero crescere dalle avversità. Possono diventare più forti, migliorare la qualità delle loro relazioni e aumentare la loro autostima. Ma probabilmente non accade così spesso come credono la maggior parte delle persone e alcuni ricercatori."

Nel frattempo, gli scienziati stanno anche sperimentando delle droghe psichedeliche per i disturbi da stress post traumatico.