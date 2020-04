VF IT IoRestoACasa: ecco che cos'è la scritta che compare sugli smartphone

Negli ultimi giorni, molti utenti stanno vedendo comparire, in alto a sinistra sul loro smartphone, la scritta "VF IT IoRestoACasa". Qualcuno si è pure preoccupato, chiedendo se fosse normale e se ci sia qualche problema di sicurezza a livello di rete. Ebbene, la realtà è ben diversa.

Infatti, quel messaggio compare nello spazio in cui solitamente c'è l'indicazione relativa al proprio operatore (es. Vodafone, ho, TIM e così via). A questo punto, avrete probabilmente già intuito dove vogliamo arrivare: si tratta di un'iniziativa di Vodafone, che ha deciso di cambiare quella scritta per dare ai suoi clienti l'importante messaggio di restare a casa. "VF" sta quindi per Vodafone, "IT" per Italia e "IoRestoACasa" è l'invito che l'operatore telefonico ha deciso di destinare agli utenti.

Insomma, non dovete preoccuparvi se compare quella scritta: non c'è alcun tipo di "intrusione" nella rete. Ovviamente, l'account Twitter di Vodafone si sta premurando di rispondere a tutte le domande del caso, tra chi pensava si trattasse di un cambio di operatore e molto altro. Nel frattempo, sembra che la comparsa della scritta stia avvenendo in modo graduale, dato che alcuni utenti segnalano di vedere ancora la solita "Vodafone IT".

In ogni caso, sicuramente l'iniziativa dell'operatore telefonico può servire per ricordare a tutti in modo rapido di rimanere a casa.