I viaggi interstellari potrebbero essere realtà grazie a questa piccola astronave

Molto probabilmente i primi viaggi interstellari non verranno effettuati con delle navi super tecnologiche come si vede nei film di fantascienza, ma con dei veicoli talmente piccoli e leggeri che possono essere tenuti in mano.

Questa piccola sonda pesa all'incirca come una gomma da masticare, ed ha già effettuato il primo volo di prova ad Aprile, superando i 30 chilometri in altezza. I suoi creatori, i ricercatori dell'Università della California, sperano che il suo successore possa un giorno volare nello spazio, forse anche oltre il sistema solare, fino a stelle vicine come Alpha Centauri.

Utilizzando i razzi tradizionali, ci vorrebbero 100.000 anni per raggiungere Alpha Centauri (il sistema stellare più vicino a noi). Ma c'è un'altra opzione: usare i laser dalla Terra per spingere il velivolo fino al 20% della velocità della luce, che ridurrebbe il tempo di viaggio a Alpha Centauri a soli 20 anni.

Non fatevi ingannare dalla grandezza, Wafercraft, il nome scelto per questo prototipo, può trasmettere dati ed immagini. Nel suo volo di prova, il veicolo ha infatti scattato oltre 4.000 immagini della Terra. Gli scienziati vogliono, entro la prossima generazione, catturare le immagini di Alpha Centauri, compreso il pianeta molto simile alla Terra.

Il team di ricerca ha ancora da fare tantissimo lavoro, e c'è da considerare che i sistemi laser che dovrebbero spingere l'imbarcazione a velocità interstellari non esistono ancora, e questi veicoli non sono ancora in grado di sopravvivere alle dure condizioni dello spazio.



Diverse associazioni pubbliche e private stanno finanziando il progetto: dalla NASA, fino al miliardario russo Yuri Milner di Breakthrough Foundation. Non ci resta che aspettare, visto che il volo suborbitale è segnato per il prossimo anno.