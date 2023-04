I viaggi interstellari saranno presto possibili: Grazie alle vele solari

Un team di scienziati guidato dal Prof. Slava Turyshev, fisico del Jet Propulsion Laboratory del California Institute of Technology, è fortemente intenzionato a dare nuova linfa vitale all'esplorazione spaziale, proponendo una nuova tecnologia che potrebbe portarci tra le stelle in un modo più rapido ed economico.

In un documento recentemente pubblicato su arXiv, Turyshev ed altri colleghi internazionali, dagli Stati Uniti all'Europa, hanno proposto di unire unità satellitari in miniatura con un processo di energia solare per permettere di creare una tecnologia di viaggio veloce, economica e leggera.

La navigazione solare è infatti un particolare processo mediante il quale la pressione generata dalla radiazione di una stella viene sfruttata per la propulsione. Già nel 2019 la Planetary Society intraprese un progetto per dimostrare le recenti innovazioni in questa futuristica tecnologia, con il progetto LightSail-2.

"Le vele solari ottengono la spinta utilizzando materiali leggeri ed altamente riflettenti che utilizzano la luce solare proprio per spingere un veicolo spaziale mentre viaggia nello spazio. La continua pressione dei fotoni dal sole fornisce tale spinta, eliminando la necessità di propellenti pesanti e consumabili impiegati dai convenzionali sistemi di propulsione chimica ed elettrica, che hanno come inconveniente quello di limitare la durata della missione", hanno spiegato i ricercatori.

Secondo quanto affermato dal nuovo rapporto, negli ultimi anni la tecnologia a vele solari (e la loro miniaturizzazione) "sono progredite al punto tale da poter consentire alle missioni di raggiungere le profondità delle regioni esterne del nostro sistema solare, in maniera più veloce ed economica".

La nuova tecnologia proposta, chiamata Sundiver Concept, proporrà "vele veloci, economiche e manovrabili che potranno viaggiare al di fuori del piano dell'eclittica, aprendo nuove opportunità per l'esplorazione del sistema solare a prezzi accessibili, con grandi promesse per l'eliofisica, la scienza planetaria e l'astrofisica", secondo quanto affermato dagli esperti.

Secondo quanto riportato anche da Web Universe Today, il progetto ha recentemente ottenuto il sostegno della NASA, ed in pochi anni potremmo "iniziare a vedere una flotta di sonde a vela solare ultraveloci sfrecciare in tutto il sistema solare. Sarebbe davvero uno spettacolo".

A proposito di viaggi interstellari, sapete quanto impiegheremmo per raggiungere alfa centauri?