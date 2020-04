I viaggi nello spazio possono cambiare seriamente il cervello di un astronauta

I ricercatori hanno esplorato il modo in cui il volo spaziale può influenzare la fisiologia e la salute umana, facendo riferimenti alla nostra esperienza sui voli spaziali e, sopratutto, grazie allo "studio dei gemelli". Un nuovo studio suggerisce che il volo spaziale potrebbe influenzare il cervello umano in modi strani e insoliti.

Gli scienziati sospettano che questi problemi di vista siano causati dall'aumento della "pressione intracranica" o della pressione nella testa, durante il volo spaziale. In un nuovo studio condotto dal Dr. Larry Kramer, un radiologo presso l'Health Science Center dell'Università del Texas a Houston, i ricercatori hanno trovato prove che questa pressione, di fatto, aumenta nella microgravità.

Il team ha eseguito la risonanza magnetica dell'encefalo su 11 astronauti (10 uomini e una donna) sia prima che dopo aver viaggiato nello spazio e anche un anno dopo il loro ritorno. I risultati hanno mostrato che, con un'esposizione prolungata alla microgravità, il cervello si gonfia e il liquido cerebrospinale, che circonda il cervello e il midollo spinale, aumenta di volume.

Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che l'ipofisi (una ghiandola del cervello), cambia anche con l'esposizione alla microgravità in altezza e forma, un segno di una maggiore pressione nella testa. Tali effetti riscontrati erano visibili perfino dopo un anno. Tuttavia, sono necessari ulteriori studi per valutare esattamente come la microgravità influisca sul cervello durante la vita di un astronauta.

Perché succede questo? "Il sangue che normalmente si accumula nelle estremità si ridistribuisce verso la testa", afferma Kramer. "Non è qualcosa che normalmente sperimentiamo sulla Terra a meno che tu non stia in piedi sulle tue mani." Attualmente, gli esperti stanno cercando un modo per evitare questi problemi, sopratutto in vista dei futuri viaggi spaziali di lunga durata.