Viaggiando più veloce della luce potremmo sperimentare più linee temporali insieme

Recentemente vi abbiamo parlato di un nuovo studio che mostra, in poche parole, l'aspetto dell'Universo se viaggiassimo alla velocità della luce. Un team internazionale di fisici, infatti, ha escogitato una nuova teoria che potrebbe consentire agli oggetti di viaggiare più velocemente della velocità della luce... ma solo teoricamente.

La cosa affascinante, tuttavia, così come affermato sulla rivista Classical and Quantum Gravity, è che i viaggiatori che si muovono più velocemente della velocità della luce "sperimenterebbero" più linee temporali contemporaneamente.

Questo perché i fisici hanno teorizzato una struttura "1 dimensione spaziale + 3 temporale", che capovolge la classica idea di tre dimensioni spaziali e una dimensione temporale. "Le altre tre dimensioni sono dimensioni temporali", ha dichiarato il coautore Andrzej Dragan dell'Università di Varsavia in Polonia. "Dal punto di vista di un tale osservatore, la particella 'invecchia' indipendentemente in ciascuno dei tre tempi."

Questo nuovo punto di vista - che ricordiamo è puramente teorico - potrebbe persino aiutare a riconciliare la teoria della relatività di Einstein con la meccanica quantistica, un grande problema in fisica che non riesce a funzionare bene dopo molti decenni. "Questa nuova definizione preserva il postulato di costanza della velocità della luce nel vuoto di Einstein anche per gli osservatori superluminali", ha dichiarato infine Dragan.