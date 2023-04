Viaggiare a 600 km/h levitando sulla strada? Ecco una proposta affascinante

Superconduttori per autostrade super-veloci? Tralasciando il gioco di parole, è proprio così. Vediamo meglio cosa prevede il nuovo studio pubblicato sulla rivista Apl Energy.

Questa volta non c’è nessuna strada sottomarina da seguire, ma ciononostante gli esperti dell'università di Houston in collaborazione con i ricercatori del Centro Leibniz, hanno dato vita ad un nuovo progetto con lo scopo di trasformare le autostrade già esistenti in strade a levitazione per viaggi super veloci.

Stiamo parlando dell'installazione sotto il manto stradale di materiali superconduttori, raffreddati a idrogeno liquido, in grado di fungere anche da sistema di accumulo e trasporto di energia elettrica senza alcuna dispersione.

Si tratta di un sistema di trasporto del tutto innovativo, poiché consentirebbe a persone e merci di viaggiare a oltre 600 chilometri orari e contemporaneamente permetterebbe di immagazzinare grandi quantità di energia elettrica.

Naturalmente ciò che dona particolare valore al progetto è il ribaltamento della tradizionale architettura dei sistemi di levitazione magnetica. Questi solitamente prevedono un tracciato magnetico che però presenta un grosso limite: il sistema di raffreddamento dei superconduttori è decisamente costoso.

Nel nuovo progetto invece, i veicoli stessi sono già muniti di magneti con i superconduttori che vengono installati direttamente sul manto stradale, abbattendo i costi e rendendo il sistema decisamente più duttile. Dopo aver scoperto che la superconduttività a temperatura ambiente è fattibile, non ci resta che attendere eventuali sviluppi e magari presto ci ritroveremo a levitare a 600km/h sulle nostre strade.