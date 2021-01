Viaggiare spesso è importante per il nostro benessere psicologico

Non è decisamente il periodo migliore per parlare di viaggi, dato che la quarantena ci sta costringendo a rimanere chiusi in casa (o comunque muoverci poco e in zone limitrofe) per evitare la diffusione del COVID-19. Nonostante ciò, i ricercatori analizzato il legame tra la nostra felicità e le esperienze di viaggio in qualsiasi parte del mondo.

Lo studio in questione è apparso di recente nella rivista Tourism Analysis ed è stata condotta dall’assistente professore presso la School of Hospitality Business Management della Washington State University Chun-Chu Chen. La domanda fondamentale era: quanto sono felici coloro che viaggiano più frequentemente, rispetto coloro che non viaggiano affatto?

Per trovare una risposta a questo quesito, il team di esperti ha condotto un sondaggio per comprendere meglio cosa spinga una persona a non viaggiare o viaggiare molto, ma anche se le esperienze di viaggio e turismo hanno o meno un effetto prolungato su felicità e benessere.

Il primo dettaglio importante mostra che tutti coloro che prestano maggiore attenzione e dedicano più tempo alle informazioni relative al proprio viaggio, discutendo con amici o parenti dei loro piani al riguardo, hanno maggiori probabilità di andare in vacanza regolarmente e di non rinviare tali attività rispetto a coloro che non ci pensano costantemente. I partecipanti al sondaggio hanno poi riferito che i loro viaggi si svolgono ad almeno 200 chilometri circa da casa, e che dopo averli fatti il loro benessere generale migliora di circa il 7% rispetto a coloro che non si muovono da casa.

Chun-Chu Chen ha spiegato: “Mentre cose come il lavoro, la vita familiare e gli amici giocano un ruolo più importante nelle relazioni generali sul benessere, l'accumulo di esperienze di viaggio sembra avere un effetto piccolo ma evidente sulla soddisfazione della vita auto-riferita. Illustra davvero l'importanza di essere in grado di uscire dalla routine e sperimentare cose nuove”.

Studi precedenti confermano l’esistenza di un certo legame tra viaggiare e sentirsi bene: allontanarsi da casa per un certo periodo ed esplorare luoghi più o meno lontani è un sollievo per lo stress e, se diventa un’attività regolare o svolta almeno due volte all’anno, può comportare benefici prolungati. Chen stesso e i suoi colleghi hanno riconfermato questa tesi chiedendo ai 500 intervistati quanti viaggi hanno fatto in un anno e qual è l’importanza del viaggio nella loro vita, comprendendo che, se possibile, oltre il 50% cerca di effettuare almeno quattro viaggi all’anno.

Con le restrizioni del 2020 ovviamente questo desiderio è stato completamente inibito per far spazio all’esigenza di stare bene e al sicuro in casa. Ciò potrebbe avere importanti implicazioni sia per i turisti che per l'industria del turismo, con la possibilità di vedere campagne sui social media da parte della compagnie aeree e di viaggio che citano proprio questi studi, così da invogliare le persone a stare meglio.

Rimanendo nel mondo della psicologia, non sono mancati diversi studi sulla solitudine che hanno permesso di scoprire il suo impatto sul cervello: non solo cambierebbe la sua stessa struttura, ma avrebbe una particolare “firma” diversa per ogni persona che ne soffre.