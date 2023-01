Viaggiare indietro nel tempo è possibile, ma a questa condizione

Il viaggio nel tempo (soprattutto nel passato!) è una fantasia che gli scrittori di fantascienza hanno da decenni. Allo stesso modo ci sono degli scienziati che cercano un modo - puramente teorico - che possa essere fattibile e, tra le tante possibilità, oggi vogliamo raccontarvi di un'idea molto particolare.

Il viaggio nel tempo nel passato potrebbe essere fattibile... se il nostro universo girasse. Il famoso matematico Kurt Gödel, vicino di casa e amico di Albert Einstein a Princeton, era curioso di sapere se la relatività generale del genio potesse consentire il viaggio nel tempo nel passato: la risposta era negativa.

Tuttavia, lo stesso Gödel teorizzò che la relatività generale non escludesse a priori questa possibilità. In realtà, scoprì, il viaggio nel tempo nel passato è possibile, a patto che l'universo sia in "movimento". Così il matematico decise di simulare un "universo artificiale" ruotante e avente una costante cosmologica negativa capace di resistere alla forza centrifuga della rotazione per mantenere l'universo statico.

La scoperta è in un certo senso rivoluzionaria: seguendo un particolare percorso in questo universo rotante è possibile finire nel vostro passato. Certo, per farlo si dovrebbe viaggiare incredibilmente lontano, lungo miliardi di anni luce, ma è fattibile. Durante il viaggio, infatti, la rotazione dell'universo - sia dello spazio che del tempo stesso - altererebbe così fortemente i potenziali percorsi in avanti che torneranno indietro al punto di partenza.

C'è un solo problema per rendere fattibile il viaggio nel tempo nel passato: tutte le nostre osservazioni indicano che il nostro universo non sta ruotando, quindi le affermazioni di Gödel non possono essere realizzate. Nel frattempo ci sono persone che pensano che i viaggiatori nel tempo esistano già, ad esempio a causa di questo quadro del 1937.