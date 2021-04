Viaggiare nello spazio danneggia anche i mitocondri

Sin dal primo volo fuori dall'atmosfera terrestre del cosmonauta russo Jurij Gagarin nel 1961, l'obbiettivo principale delle agenzie spaziali di tutto il mondo è sempre stato quello di riuscire a far soggiornare i propri astronauti il più a lungo possibile in orbita, senza però essere soggetto alle conseguenze che esso comporta.

Purtroppo, ad oggi, siamo ancora ben lontani da tale obiettivo e dal poter rimanere nello spazio per lunghi periodi senza subirne gli effetti negativi anche a lungo termine.

Oltre ai vari problemi a carico del sistema muscolare, il primo che macroscopicamente riporta conseguenze negative dell'assenza di gravità, di quello cardiocircolatorio e quello immunitario, recenti studi della NASA hanno portato alla luce anche gravi cambiamenti a livello mitocondriale.

I mitocondri giocano un ruolo fondamentale nella vita degli organismi eucarioti ( tra cui noi ), sono organuli preposti alla produzione di energia di ogni singola cellula, alla sintesi di composti organici, alla regolazione del ciclo cellulare e la produzione di calore, hanno un proprio DNA. La loro importanza è determinante per la vita non solo umana.

Ecco perché gli studi si sono concentrati sulle evidenze scientifiche in merito, notando come chiunque fosse tornato da un soggiorno spaziale con alterazione di organi emopoietici come fegato e milza, o del sistema linfatico, o del metabolismo avesse in comune con gli altri uno squilibrio mitocondriale. Come se le fondamenta delle singole cellule che compongono i vari organi si fossero sfaldate.

L'obiettivo sarà quindi, nei prossimi studi, focalizzare la ricerca sui mitocondri e su come utilizzare i farmaci che già abbiamo per permettere a questi organuli di non degenerare e altresì supportare l'organismo nelle elevate condizioni di stress ossidato che la permanenza nello spazio comporta.

Sareste pronti a partire se il viaggio fosse sicuro, ed economico?