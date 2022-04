Si può viaggiare nel tempo? Sì, ma solo in un modo: ecco come

Il voler correggere un errore passato o il voler osservare e scoprire eventi futuri. Questi due sono stati spesso desideri dell'umanità e sono pertanto finiti al centro di storie di vario genere, fantasy e fantascientifiche in primis. Di film che raccontano di viaggi nel tempo ce ne sono tanti e tutti hanno proposto varie casistiche.

Ma alla fin fine, è davvero fattibile viaggiare nel tempo? Si discute spesso sulla realtà del tempo e sul modo in cui scorre, di come si vengano a creare paradossi e il tutto porti poi a vari problemi. La matematica già descrive alcune equazioni, ma in fisica queste non sono applicabili. In primis infatti ci sarebbe bisogno di materia esotica, ovvero un genere di materia con energia negativa e quindi non quella con cui abbiamo a che fare ogni giorno. Questo è il problema sotto il punto di vista pratico e ingegneristico che, magari, un giorno saremo in grado di risolvere.

In secundis c'è invece il problema dei paradossi, molto meno logico da risolvere. Pensiamo al film Ritorno al Futuro o a tante altre storie simili, c'è sempre uno scenario in cui si cambia il passato per poter avere effetti sul presente e sul futuro, oppure al paradosso del nonno, in cui un nipote torna indietro nel passato e diventa nonno di se stesso. Questi eventi però sono legati alle fiction dato che, per le leggi della fisica, un paradosso non può esistere.

A provare a dare una soluzione ci pensò il fisico teorico Igor Dmitriyevich Novikov con una congettura che afferma che non si può cambiare il passato, in nessun modo, con le leggi della fisica che in qualche modo opererebbero per evitare cambiamenti da parte di un viaggiatore. Questa congettura di Novikov risolveva alcuni paradossi, ma non tutti. Barak Shoshany, assistente professore in fisica alla Brock University, insieme agli studenti Jacob Howser e Jared Wogan, ha tentato di allargare le tesi di Novikov ipotizzando che, semplicemente, viaggiare nel tempo significa viaggiare in mondi paralleli.

In questo modo, non ci sarebbero paradossi da dover affrontare e di conseguenza la fisica non potrebbe negare la possibilità di un viaggio nel tempo. Questo però è fattibile soltanto se l'universo ammettesse la possibilità di "storie multiple", che in meccanica quantistica sembrano esistere. Naturalmente, anche queste ultime sono esclusivamente congetture che però eliminano in toto i viaggi del tempo più comuni nell'immaginario collettivo.