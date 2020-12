Viaggiare velocemente nel Sistema Solare? È stata trovata 'un'autostrada' cosmica

Le interazioni gravitazionali degli oggetti del nostro Sistema Solare hanno creato una sorta di rete di "autostrade spaziali". Ovviamente non si tratta di vere strutture "invisibili" e costruite da qualche specie intergalattica, ma - come le correnti del nostro oceano - dei canali con cui muoversi più velocemente nello spazio.

Ad esempio, questa rete può trasportare oggetti da Giove a Nettuno nel giro di decenni, piuttosto che su scale temporali molto più lunghe, dell'ordine da centinaia di migliaia a milioni di anni. Applicando analisi ai dati di osservazione e di simulazione, un team di ricercatori guidati dell'Osservatorio Astronomico di Belgrado, in Serbia, ha osservato queste interazioni (e ha pubblicato i loro risultati sulla rivista Science Advances).

Gli oggetti rocciosi del Sistema Solare (hanno tanti nomi, ma noi per semplificare le chiameremo semplicemente "pietre") si muovono all'interno del nostro quartiere galattico in tempi che vanno dai 10.000 anni al miliardo di anni. Un recente documento, tuttavia, ha identificato un "collegamento" orbitale connesso a Giove che sembra essere molto più veloce.

Sono - semplicemente - delle regioni di stabilità gravitazionale tra Giove e il Sole, che permettono di percorrere fluidamente lunghe distanza in "poco" tempo. Non solo Giove, secondo quanto affermato dagli scienziati, tutti i pianeti del nostro sistema potrebbero avere questa "stabilità gravitazionale". Una nuova comprensione che potrebbe aiutarci a capire meglio come si muovono le comete e gli asteroidi. Inoltre, si tratta di un grande vantaggio per le future missioni di esplorazione del nostro quartiere spaziale.