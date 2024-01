Viaggiate spesso? L'ultima versione di iOS 17.3 ha una funzione pensata per voi

Nelle scorse ore, Apple ha annunciato che iOS 17.3 sarà rilasciato tra pochi giorni, ovvero tra il 22 e il 23 gennaio. Per questo, il colosso di Cupertino ha appena pubblicato le versioni Release Candidate di iOS 17.3, iPadOS 17.3 e macOS Sonoma 14.3: a quanto pare, su iPhone arriverà una funzione molto utile per chi viaggia spesso!

La Release Candidate arriva dopo la terza beta di iOS 17.3, che ha implementato le funzioni di Stolen Device Protection per iPhone, che rafforzano la sicurezza del dispositivo impedendo lo sblocco di alcune opzioni di sicurezza avanzata "blindandole" dietro al Face ID. L'idea di Apple è che queste feature permettano agli utenti di tenere al sicuro i propri dati personali anche in caso di furto dello smartphone.

Tra le altre novità in arrivo abbiamo anche le playlist collaborative di Apple Music, che vi permetteranno di condividere playlist di Apple Music con altri utenti, i quali potranno aggiungere ed eliminare brani, modificare l'ordine delle canzoni ed effettuare altre opzioni di personalizzazione al loro interno. La feature doveva essere inizialmente implementata con iOS 17.2, ma è successivamente stata posticipata all'iterazione successiva di iOS.

La vera novità della versione Release Candidate di iOS 17.3 - che farà la felicità dei viaggiatori - è che ora gli iPhone potranno essere utilizzati come telecomandi per le TV compatibili negli hotel tramite AirPlay. Apple ha infatti spiegato che "Il supporto per gli hotel di AirPlay ti permette di trasmettere i contenuti direttamente alla TV della tua stanza in alcuni hotel selezionati".

Per effettuare lo streaming da iPhone alle TV degli hotel, dovrete semplicemente scannerizzare un apposito QR Code, che verrà proiettato direttamente dal televisore: così facendo, collegherete lo schermo al vostro iPhone e potrete trasmettere in wireless foto, video, film, serie TV e musica da un device all'altro. Al momento, solo LG ha annunciato il supporto alla funzione per i suoi televisori destinati agli hotel.