Il viaggio in autobus più lungo del mondo? Dura ben 56 giorni

Ti piacerebbe trascorrere due mesi viaggiando via terra da Istanbul a Londra senza doverti mai mettere al volante? La compagnia di viaggio indiana Adventures Overland sta per lanciare quello che viene pubblicizzato come "il viaggio in autobus più lungo del mondo".

Dopo aver visto l’autobus per cani, ad agosto è in partenza il viaggio di 56 giorni disponibile per un massimo di 30 passeggeri che attraverserà ben 22 paesi, portando i viaggiatori dalla città più grande della Turchia, attraverso i Balcani, l'Europa orientale, la Scandinavia e l'Europa occidentale, fino alla capitale del Regno Unito.

Una traversata in traghetto nel Golfo di Finlandia, una visita a Capo Nord ( che rappresenta il punto più settentrionale dell'Europa continentale) e una crociera lungo i fiordi norvegesi, sono solo alcuni dei punti salienti del viaggio di 12.000 chilometri.

L'intero pacchetto, che farà spendere ai viaggiatori 24.300 sterline (ovvero oltre 27.000 euro), include una colazione giornaliera oltre a 30 pranzi e cene, nonché tutti i soggiorni in hotel. A questo punto, viaggiare su un autobus per circa due mesi potrebbe non sembrare molto allettante per alcuni, ma questo particolare veicolo è descritto come "uno speciale autobus di lusso progettato per comodi viaggi a lunga distanza."

Chi è a bordo potrà infatti rilassarsi su sedili reclinabili regolabili "con ampio spazio per le gambe", oltre ad utilizzare liberamente varie porte AUX e USB, un vassoio pieghevole e portabottiglie di ogni tipo. Ogni passeggero può inoltre portare con sé due valigie di generose dimensioni. La compagnia Adventures Overland, è stata fondata dagli imprenditori Tushar Agarwal e Sanjay Madan nell'oramai lontano 2012.

"Ogni singolo percorso in ogni paese è stato controllato per garantire che il viaggio sia senza interruzioni, in modo che i partecipanti a Bus to London possano salire a bordo con la consapevolezza e la fiducia di essere in buone mani", afferma Agarwal in una nota.

"Fornire un'esperienza di nicchia e di classe in un ambiente sicuro è la nostra massima priorità. Ci occupiamo di documentazione e pratiche burocratiche, visti e permessi vari per garantire che l'intera attenzione dei partecipanti sia concentrata sull'esperienza del viaggio", aggiungono inoltre gli stessi imprenditori.

Se l'autobus a idrogeno presentato in Italia non vi è bastato, sappiate che secondo il Guinness World Record, l'attuale linea di autobus più lunga del mondo corre per 6.200 chilometri, collegando Lima in Perù a Rio de Janeiro in Brasile. L'autobus per Londra dovrebbe partire da Istanbul il 7 agosto e arrivare a Londra giorno 1 ottobre, infrangendo letteralmente il precedente record.