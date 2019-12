Viaggio nel tempo nel passato? Possibile senza paradossi grazie agli Universi paralleli

Diciamocelo, il viaggio nel tempo e tutte le sue possibili implicazioni riescono ad affascinare sempre tutti. Sopratutto grazie ad opere, ormai diventate cult, come la trilogia di "Ritorno al futuro". Tuttavia, nonostante il viaggio nel tempo nel futuro sia matematicamente possibile, quello nel passato no.

Uno dei tantissimi motivi che ci mostrano l'impossibilità del viaggio nel passato - gli altri eviteremo di approfondirli in questa sede per non confondere ancora di più il lettore - riguarda il famosissimo "Paradosso del nonno".

Il paradosso suppone che un nipote torni indietro nel tempo e uccida suo nonno prima che incontri sua nonna. L'uccisione rende impossibile l'esistenza del nipote e dunque il verificarsi dello stesso viaggio nel tempo che ucciderà poi il capostipite della famiglia. Tuttavia, i fisici Barak Shoshany e Jacob Hauser del Perimeter Institute in Canada hanno trovato una soluzione al paradosso: l'esistenza di un numero molto grande, ma non necessariamente infinito, di Universi paralleli (possibili secondo un fisico).

I fisici hanno caricato un documento sul server di prestampa arXiv il mese scorso, in cui discutono proprio di questo argomento, descrivendo un modello in cui una persona potrebbe teoricamente viaggiare da una linea temporale all'altra attraversando un buco nello spazio-tempo, o wormhole (qui il "tutorial" su come costruirlo), in un modo "matematicamente possibile".

"La teoria degli universi paralleli che suggeriamo dice che ci sono diverse universi in cui le cose sono più o meno le stesse, e ognuna è matematicamente separata su un diverso piano dello spazio-temporale", afferma Shoshany a New Scientist. "Puoi scegliere uno di questi universi e andarci quando viaggi indietro nel tempo."

La presenza di diverse realtà alternative ci permetterebbero di viaggiare verso un universo differente e uccidere nostro nonno senza causare un paradosso. Il numero di questi Universi non deve essere infinito perché possa funzionare, calcolano i ricercatori. Tuttavia, ciò non avrebbe senso al fine di cambiare il nostro "tempo", poiché si andrebbe ad interferire con una realtà differente dalla nostra, così come afferma anche a New Scientist l'astrofisico e l'esperto di materia oscura Geraint Lewis dell'Università di Sydney: "Ad un certo senso non sembra nemmeno più un viaggio nel tempo, perché che senso ha tornare indietro e uccidere Hitler se la seconda guerra mondiale si svolge ancora nell'Universo da cui provieni?"