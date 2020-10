Il primo viaggio di SpaceX su Marte potrebbe accadere fra 4 anni, secondo Elon Musk

La compagnia di voli spaziali privati, SpaceX, è sulla buona strada per lanciare la sua prima missione senza equipaggio su Marte in meno di quattro anni. Questa affermazione proviene dal famosissimo e discusso CEO della compagnia, Elon Musk. Il visionario ha affermato quanto detto alla Convention Internazionale della Mars Society.

Musk ha da tempo affermato che gli esseri umani hanno bisogno di stabilire una presenza permanente e autosufficiente su Marte per garantire "la continuità della coscienza come la conosciamo", nel caso in cui il pianeta Terra fosse lasciato inabitabile da qualcosa come una guerra nucleare o un attacco di asteroidi. Anche se, sempre secondo il miliardario, i primi coloni moriranno (ma in modo glorioso).

L'obiettivo di raggiungere il Pianeta Rosso potrebbe essere fattibile nel 2024, secondo il CEO della compagnia. "Penso che abbiamo la possibilità di farlo entro la seconda finestra di trasferimento su Marte", ha dichiarato Musk in una discussione con il fondatore della Mars Society, Robert Zubrin. La finestra a cui si riferisce Musk è un'opportunità di lancio che si presenta ogni 26 mesi per le missioni sul Pianeta Rosso.

"La mia speranza personale è che vedremo Starship nella stratosfera prima della fine di quest'anno, e se Elon ha ragione, raggiungere l'orbita l'anno prossimo o l'anno successivo", aggiunge Zubrin. "Questo cambierà le menti delle persone su ciò che è possibile. E poi avremo la NASA che cerca di finanziare i pezzi rimanenti del puzzle o imprenditori che si fanno avanti per farlo".

La prima missione teorica di SpaceX su Marte verrebbe lanciata nello stesso anno in cui gli astronauti della NASA torneranno sulla luna sotto il programma Artemis. Tuttavia, non dimentichiamoci che Musk è famoso per dare linee temporali eccessivamente ambiziose. Attualmente la costruzione della nave spaziale per raggiungere il pianeta continua a pieno carico e, nel prossimo futuro, un prototipo dell'astronave si sta preparando per un volo di prova di 20 chilometri.