Il viaggio nello spazio di Jeff Bezos lo ha cambiato profondamente: ecco cosa è successo

Pochi giorni fa il miliardario Jeff Bezos è andato nello spazio durante il volo inaugurale con equipaggio del razzo New Shepard della Blue Origin, compagnia spaziale sempre di sua proprietà. Il breve viaggio intorno alla Terra ha scaturito in Bezos una nuova consapevolezza.

Abbiamo visto che durante il volo suborbitale, durato in totale 11 minuti, c'è stato tempo di giocare e di svolazzare nella cabina dell'equipaggio, potendo sperimentare in totale sicurezza l'assenza di gravità dovuta al moto parabolico momentaneo del vettore New Shepard.

Tra la gioia e l'ebbrezza di una tale esperienza però, il miliardario Jeff Bezos è riuscito a trovare un momento di raccoglimento per sé, ammirando la Terra da uno dei numerosi finestrini della capsula. Quella visione, come da lui stesso riferito nel corso della conferenza stampa post atterraggio, ha suscitato nell'ex CEO di Amazon quello che molti chiamano "Effetto della veduta di insieme" (Overview Effect, in inglese).

"Quello che vedi da li su è incredibile. La Terra è immensa ma poi dall'alto ti accorgi di questa cosa piccola e fragile e - mentre ci muoviamo sul pianeta - lo stiamo danneggiando" ha detto Bezos, riferendosi all'inquinamento da gas serra. "Una cosa è riconoscerlo intellettualmente. Un'altra è vedere con i propri occhi quanto sia fragile la nostra casa".

Un effetto che molto spesso si sperimenta nei primi voli spaziali: c'è chi si sente "annientato" dalla vastità del cosmo, chi realizza che nell'universo non siamo che dei semplici granelli di polvere, e chi matura una consapevolezza più ferrea su quanto la Terra sia importante.

Il signor Bezos per fortuna è da diversi anni impegnato in diverse campagne per limitare i danni dell'inquinamento dei gas serra, e l'anno scorso ha annunciato la creazione del "Bezos Earth Fund" investendoci fin da subito circa 10 miliardi di dollari per farlo funzionare.

"Dividerò il mio tempo tra Blue Origin e il Bezos Earth Fund", ha detto Bezos durante la conferenza stampa. "Ci sarà anche una terza cosa, e forse una quarta cosa, ma non so ancora cosa siano. Non sono molto bravo a fare [solo] una cosa".

Nel frattempo, alcuni si sono già lamentati dell'impatto ambientale del nascente turismo spaziale, e sarà una questione certamente da tenere d'occhio nel prossimo futuro.