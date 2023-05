Da Vice Media in bancarotta alla sindacalizzazione dello staff di CNET: il riassunto

Non è un bel periodo per il mondo del Web e relativi nomi storici. In seguito alla chiusura di BuzzFeed News, arriva un'altra questione non di poco conto. Infatti, Vice Media ha presentato richiesta di fallimento. Tuttavia, le pubblicazioni dovrebbero continuare, o perlomeno questo è ciò che emerge per il momento.

Infatti, fonti come Gizmodo e TechCrunch riportano che, al netto dell'avvio della procedura di bancarotta contestualmente alla giornata del 15 maggio 2023, è prevista la vendita a un gruppo di investitori. Questo è d'altronde ciò che si evince anche da un comunicato stampa diffuso tramite PR Newswire, in cui si legge che di mezzo c'è il Lender Consortium.

Quest'ultimo include Fortress Investment Group, Soros Fund Management e Monroe Capital, pronti a rilevare Vice Media, che ricordiamo è legata a siti Web particolarmente popolari come Vice, Motherboard e Refinery29, per 225 milioni di dollari. Questa cifra attira sicuramente l'attenzione, visto che risulta particolarmente lontana dalla valutazione di 5,7 miliardi di dollari legata all'anno 2017.

Da notare in ogni caso che essenzialmente tutte le realtà internazionali, inclusa Vice TV, non rientrano nella questione, ma per il resto sembra anche, come già esplicitato in precedenza, che le pubblicazioni di Vice non si fermeranno. L'obiettivo è infatti quello di pubblicare sotto nuovo proprietario, nel caso in cui la vendita vada a buon fine. Si fa insomma riferimento a un caso diverso rispetto a quello di BuzzFeed News, che non passa però comunque di certo inosservato.

Questo anche per via del periodo non propriamente roseo del settore. A tal proposito, nella giornata del 16 maggio 2023, come riportato anche da The Verge, è emerso che lo staff di CNET si sta sindacalizzando. Essenzialmente, 100 tra autori, editor, videomaker e membri del personale si stanno riunendo nel gruppo CNET Media Workers Union col sostegno del sindacato The Writers Guild of America, East.

"In questo periodo di instabilità, i nostri team di contenuti hanno bisogno di protezioni lavorative standard del settore, equo compenso, indipendenza editoriale e voce nel processo decisionale, soprattutto perché la tecnologia automatizzata minaccia i nostri posti di lavoro e la nostra reputazione", ha affermato il gruppo. Quest'ultimo chiede a Red Ventures, la società che possiede CNET, di riconoscere volontariamente il sindacato. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: anche il team CNET Money, ovvero quello legato alla vicenda degli articoli scritti con IA su CNET, si sta sindacalizzando.