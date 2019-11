Vice President Huawei: 'HarmonyOS dovrebbe diventare più popolare di Linux nel 2020'

Che Huawei voglia fare sul serio con HarmonyOS lo si era già intuito da tempo, ma è interessante notare quanto Joy Tan, Senior Vice President dell'azienda cinese sia ottimista in merito al progetto.

Stando anche a quanto riportato da Gizchina, Tan ha recentemente dichiarato durante un'intervista: "Abbiamo rilasciato HarmonyOS alcuni mesi fa (si riferisce ai primi prodotti dedicati al mercato cinese, ndr). Come rivela la società Counterpoint Research in un report, HarmonyOS dovrebbe diventare più popolare di Linux entro la fine del 2020, nonché il quinto sistema operativo al mondo per dispositivi digitali".

Sempre stando al report di Counterpoint Research citato dal Senior Vice President di Huawei, il sistema operativo proprietario HarmonyOS dovrebbe guadagnare una quota di mercato pari al 2% nel corso del prossimo anno. Il market share attuale è il seguente: 39% Android, 35% Windows, 13,87% iOS, 5,92% macOS e 0,77% Linux.

Joy Tan ha inoltre affermato: "Harmony OS è un sistema operativo leggero e compatto con potenti funzionalità. Rispetto ad altri sistemi operativi sul mercato, ha un numero molto ridotto di righe di codice ed è quindi più sicuro. [...] Lo scopo del nostro sistema operativo è diverso da quello di Android e iOS. Gli sviluppatori devono sviluppare le app una sola volta e queste ultime possono poi essere distribuite su più terminali".

Le previsioni di Counterpoint Research e del Senior Vice President di Huawei si avvereranno? Staremo a vedere.