Vicepresidente di Horizon lascia Meta: altro duro colpo per il progetto

Dopo il selfie di Zuckerberg diventato un meme, Horizon di Meta deve affrontare un altro duro colpo. Infatti, Vivek Sharma, vicepresidente della piattaforma social, sta lasciando l'azienda.

Secondo quanto riportato da Reuters e The Verge, un portavoce di Meta ha confermato la questione e spiegato che i motivi per cui Sharma sta lasciando sarebbero relativi a un'opportunità lavorativa non legata al progetto. Tuttavia, il tempismo dell'uscita di Sharma dall'azienda non è di certo dei migliori per la società, in quanto la percezione generale attorno a Horizon non è propriamente delle più positive.

Per intenderci, Zuckerberg ha messo in alto nella lista delle priorità, relativamente alla concezione di Metaverso, la piattaforma VR Horizon Worlds, ma il pubblico non ha ben visto il succitato selfie condiviso dal CEO di Meta per promuovere il lancio del servizio in Spagna e Francia. Va detto che, in seguito alle reazioni degli appassionati, Zuckerberg ha condiviso su Instagram delle immagini che anticipano quelli che lo stesso CEO ha indicato come "aggiornamenti importanti alla grafica degli avatar".

Tuttavia, ormai il "selfie nel Metaverso" ha fatto il giro del Web ed è chiaro che la percezione attorno al progetto non sia delle migliori. L'uscita di Sharma dall'azienda potrebbe complicare ulteriormente le cose, anche se chiaramente le ambizioni di Meta relativamente a Horizon rimangono elevate. Zuckerberg e soci riusciranno nel loro intento? Staremo a vedere.