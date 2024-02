I Vichinghi hanno davvero raggiunto il Nord America o si tratta di una leggenda?

Negli ultimi anni i vichinghi hanno goduto di molta fortuna. Non solo sono stati scoperti tantissimi loro reperti, con una fioritura incredibile di ricerche dedicate alla loro cultura o al loro mondo, ma la cultura pop li ha celebrati come non mai.

Riflettendo sugli ultimi quindici anni, i vichinghi sono stati protagonisti di innumerevoli trasposizioni seriali e cinematografiche. Sono stati riscoperti anche nel mondo dei videogiochi, fra i vari For Honor e Assassin's Creed (qui la nostra recensione di AC Valhalla), ma anche nella letteratura sono stati protagonisti indiscussi, con diversi romanzi pubblicati da Ken Follett e Bernard Cornwell e la pubblicazione del manga di Makoto Yukimura, Vinland saga.

Seppur hanno avuto molto successo, c'è tuttavia una domanda sul loro conto che perseguita ancora varie persone: cosa sappiamo di certo del loro arrivo in Nord America?

I primi indizi sulla scoperta vichinga dell'America emersero già ai tempi dei primi studi sulle saghe islandesi, che indussero molti esperti di mitologia norrena a suppore che questo antico popolo si fosse spinto ben al di là di quest'isola isolata, nel mezzo dell'oceano.

La maggioranza dei racconti che fanno parte delle saghe islandesi furono scritte durante il basso medioevo, ma essi sorsero ben prima che gli eredi dei vari popoli vichinghi trascrivessero le loro tradizioni sulla carta, riferendosi ad eventi accaduti tra l'VIII e l'XI secolo d.C.

Entrambe le saghe fanno infatti riferimento a personaggi probabilmente davvero esistiti, le cui gesta furono mitizzate per costituire la cultura del nuovo ceto sociale guerriero, che stava costruendo i nuovi regni norreni e sostituendo le antiche leggende di origine celtica-norrena, con quelle più affini ai gusti dell'epoca.

In queste saghe, gli eroi viaggiano sempre di più verso l'Ovest, tentando di compiere mirabili imprese con cui sarebbero stati ricordati in futuro. Questi passaggi hanno quindi suggerito agli archeologi di cercare tracce del passaggio dei vichinghi prima in Groenlandia e poi nella vicina Canada, sfruttando a loro vantaggio l'arretramento dei ghiacci dovuto al surriscaldamento globale.

Il primo scavo che riuscì nell'impresa di trovare degli insediamenti vichinghi in America risale agli anni 60 e fu compiuto a Anse aux Meadows, nell'isola di Terranova in Canada. Esso permise di ritrovare le fondamenta di diverse case di legno appartenute ai vichinghi e vari monili, che dimostrarono quanto fosse dura per loro la colonizzazione di questi insediamenti.

Circondati dai nemici ed isolati da qualsiasi rifornimento alleato, i vichinghi sopravvissero a stento per alcuni decenni in Canada, lottando costantemente per le risorse. Si presuppone che riuscirono anche a riprodursi con qualche nativo locale, ma che per via delle difficoltà linguistiche, delle differenze culturali, dell'assenza di bestiame adeguato e per i vari saccheggi, alla fine decisero di tornare in Groenlandia, dove svanirono con la fine del cosiddetto Periodo caldo medioevale, un'epoca che va dal 900 al 1250 d.C. in cui l'atmosfera terrestre era naturalmente più calda rispetto alla media.

Alcuni storici teorizzano che i vichinghi possano essersi spinti con le loro navi - le dreki - anche più a sud, sulla costa degli attuali stati del Maine e di New York, dove un grande foresta copriva centinaia di chilometri di superficie. Tuttavia non esistono prove storiche di questo sbarco negli Stati Uniti o prove archeologiche di insediamenti norreni duraturi. Anche sull'isola di Terranova è probabile che i vichinghi giungessero durante la primavera per ripartire a metà autunno, con l'intento di tagliare la legna da commerciare con gli insediamenti groenlandesi.