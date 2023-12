Anche i vichinghi avevano i dentisti ed erano incredibilmente esperti

Il mal di denti e le carie purtroppo affliggono gli esseri umani da sempre; ma durante l'epoca vichinga, e più precisamente nel villaggio di Varnhem, le pratiche per la cura dei denti erano davvero avanzate, forse quasi quanto quelle attuali.

I progressi moderni dell'odontoiatria ci fanno decisamente comodo, specialmente se comparati ad al terribile trapianto di denti eseguito in antichità. Ma secondo un nuovo studio, esiste una cultura del passato che potrebbe aver avuto bisogno di bravi dentisti tanto quanto noi.

I ricercatori dell'Università di Gothenburg hanno infatti esaminato circa 3200 denti appartenenti a 171 individui che si trovavano a Varnhem, nella provincia di Västergötland, in Svezia; la regione è nota per i suoi reperti dell'Era vichinga, molti dei quali si sono conservati in ottimo stato grazie alle favorevoli condizioni del terreno.

I campioni sono stati sottoposti a esami ai raggi X, oltre che a test con moderni strumenti odontoiatrici; secondo i risultati, il 49% della popolazione vichinga aveva almeno una carie, con il 13% degli adulti che soffrivano della patologia. Tuttavia i bambini con i denti da latte - o con sia denti adulti che da latte - erano del tutto privi di carie.

Sembra dunque che le infezioni comparivano spesso, ma allo stesso tempo sono evidenti i segni che mostrano un'insolita cura per i denti.

"Molti segni mostrano che i vichinghi modificavano le loro dentature, utilizzavano stuzzicadenti, eseguivano otturazioni e curavano perfino le infezioni," afferma Carolina Bertilsson, autrice della ricerca. Uno degli esempi di trattamento più sofisticato sono dei buchi eseguiti dalla cima del dente fino alla polpa dentale, probabilmente per alleviare la pressione e quindi il mal di denti in caso di infezione.

Insomma, una chiara indicazione che il popolo vichingo era più avanzato del previsto, almeno sotto questo aspetto. Al contrario, altre culture antiche praticavano tecniche dentali piuttosto raccapriccianti.