I vichinghi, durante le loro incursioni, erano soliti portarsi dietro cagnolini e cavalli

Prima del fatidico sbarco vichingo nell’East Anglia, avvenuto nel 865 d.C., gli inglesi non erano poi tanto infastiditi dai norreni; o meglio, non come ce lo immaginiamo. Le incursioni vichinghe erano più furti che invasioni: non era raro vederli saccheggiare un monastero o depredare i raccolti britannici.

Per i successivi 10 anni, fino al 872 d.C. per l’esattezza, i vichinghi iniziarono a prendere sul serio la questione “conquista”; infatti, riuscirono a spingersi fino a Repton, nel Derbyshire, sbaragliando le forze dei regni anglosassoni. Oggi, però, siete qui per ascoltare un altro aspetto di questa storia: i normanni furono gli unici ad oltrepassare i confini dell’Inghilterra, nel IV secolo? La risposta, che conosciamo grazie a un antico cimitero sito a Heath Wood, nel Derbyshire, è ovviamente no.

“Questa ricerca presenta la primissima prova diretta che non solo le persone hanno attraversato il Mare del Nord nel IX secolo, ma anche gli animali”, scrivono i ricercatori nel loro nuovo articolo, pubblicato su PLOS ONE. Tramite il campionamento di piccoli frammenti del sito, ricercatori hanno potuto identificare i resti cremati di tre esseri umani e tre animali, di cui un cavallo, un cane e (probabilmente) un maiale. Insomma… Il popolo di Odino aveva proprio intenzione di rimanerci in Gran Bretagna!

Una domanda sorge spontanea: come sappiamo che questi animali sono arrivati in terra inglese per volontà dei padroni vichinghi? Beh, grazie allo stronzio: un metallo presente nelle rocce, nel suolo, nell’acqua nelle piante e negli animali. Gli scienziati si sono soffermati su questo elemento per compararlo con altre figure del paesaggio: qualora lo stronzio campionato dai resti avesse caratteristiche simili a quello dell’ambiente circostante, allora gli animali sarebbero locali e non di provenienza vichinga; eventualità che, ovviamente, non si è verificata. In conclusione, possiamo affermare che i norreni, durante le loro incursioni, portavano con sé i loro animali.