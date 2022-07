'I vichingi' la mostra a tema Normanni: fra i cimeli c'è il 'Martello di Thor'!

Un martello di Thor e una lampada di ceramica sono tra i reperti del Grande esercito vichingo che tornano nella città in cui sono stati scoperti. Migliaia di scandinavi formarono un esercito in Inghilterra per razziare e conquistare, tra l'865 e l’878 d.C. Thetford, nel Norfolk, era uno dei loro accampamenti invernali.

La storia di come ciò abbia portato la città a diventare un importante insediamento vichingo sarà raccontata al Ancient House Museum. Il curatore, Oliver Bone ha affermato che le suddette mostre a tema vichingo rivelano quanto fossero importanti queste aeree per i Normanni.

La cronaca anglosassone raccontava come la Grande Armata fece irruzione, conquistò e svernò l’Inghilterra. Questo dominio, come evidenziato poc’anzi, durò 13 anni, in quando re Alfred II il Grande fermò l’ascesa Vichinga, nell'878 d.C.

Le mostre in questione includono un minuscolo martello di Thor (4 cm o 1,5 pollici), trovato a South Lopham.

Bone ha così spiegato l’impiego dell’oggetto: "È un piccolo ciondolo che sarebbe stato indossato intorno al collo che probabilmente aveva una funzione protettiva - se facessi parte del Grande esercito vichingo probabilmente volevi il dio Thor dalla tua parte".

Alla mostra sarà esposto anche un tesoro di monete di re Edmund, rimasto intatto e conservato in quanto nascosto per molto tempo alle truppe vichinghe.

"Quando i Vichinghi arrivarono nell'East Anglia nell'865 d.C., gli abitanti locali fecero pace con loro e li rifornirono di cavalli. Ma quando tornarono a svernare a Thetford nell'869 d.C., combatterono e uccisero re Edmund."

"La fusione delle culture scandinava e anglosassone è lo stimolo per lo sviluppo di Thetford in un centro commerciale e artigianale, in particolare nel prossimo secolo".

Altri reperti in mostra includono una spada vichinga e spille trovate appena fuori Thetford e una targa d'oro dell'era dell'incursione vichinga di San Giovanni Evangelista, scoperta a Brandon.

La mostra, intitolata I vichinghi, la storia a portata di mano, si è tenuta sabato 16 luglio.

Abbiamo citato diversi personaggi di spicco della fazione anglosassone, quindi ci sembrava opportuno bilanciare gli equilibri: quanto ne sapete su Harald il vichingo?