Un vichingo non indosserebbe mai un elmo con corna, non ha alcun senso!

Siate sinceri: riuscite ad immaginare un vichingo senza un elmo con corna? Ebbene, dovete sapere che non vi è alcun fondamento storico circa l’utilizzo di siffatti copricapi in guerra da parte dei norreni e, grazie a questo articolo, potrete smettere di brancolare nel buio dell’ignoranza.

I veri vichinghi, in realtà, indossavano sofisticati elmi in ferro con una particolare decorazione sulla cresta. Essi, seppur non dotati di corna, erano simbolo dello status guerriero dell’uomo del nord e perciò un segno di prestigio. Beh, se volessimo tirar fuori tutte le fonti storiche in cui vengono descritti i veri copricapi norreni avremmo l’imbarazzo della scelta; per questo motivo, la domanda è un'altra: ma l’elmo cornuto da dove è sbucato?

La rappresentazione più antica dei vichinghi, come indossatori di coperture con corna, risale al XVI secolo, quando in uno spettacolo teatrale di Richard Wagner si inscenò il dio nordico Thor, mentre indossava un elmo di questo tipo. All’epoca, si aveva un’idea generale dei normanni come “selvaggi” e “primitivi” e ci volle poco per associarli a “bestie”.

Possiamo, perciò, affermare con certezza che i norreni non indossavano elmi con corna e che questo stereotipo (l’uomo selvaggio che indossa un copricapo che rimanda al mondo animale) è frutto di una rivisitazione successiva.