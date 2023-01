Ecco a che ora sarà più vicina al Sole la cometa passata quando c'erano i Neanderthal

La cometa C/2022 E3 ZTF, passata l'ultima volta dalla Terra quando c'erano i Neanderthal, sta per ritornare nuovamente a farci visita. Questo mese il corpo celeste sarà visibile nel cielo notturno e gli osservatori di tutto il mondo avranno sicuramente gli occhi puntati verso l'alto in attesa del passaggio.

La pietra ghiacciata arriverà nel suo punto più vicino al Sole alle 5:00 (di mattina) del giorno 13 gennaio 2023. Durante questo periodo, tutti i curiosi potrebbero essere in grado di osservare la cometa ad occhio nudo, sperando che le condizioni permettano, e dovrebbero essere in grado di trovarla ancor più facilmente con un binocolo o un telescopio.

Fortunatamente, se le condizioni non dovessero essere ottimali, ci pensa il Virtual Telescope Project tramite il suo sito web o il suo canale YouTube a mostrare al mondo il passaggio. Per chi non lo sapesse, la cometa C/2022 E3 ZTF ha un periodo orbitale di 50.000 anni, il che significa che non si è avvicinata alla Terra dal Paleolitico superiore, ovvero quando sul nostro pianeta c'erano ancora i Neanderthal.

Questa potrebbe addirittura essere l'ultima occasione per vedere l'oggetto cosmico, a causa della sua orbita altamente parabolica. "Le previsioni suggeriscono che l'orbita di questa cometa è così eccentrica da non essere più in orbita, quindi non tornerà affatto e continuerà ad andare avanti", ha dichiarato Jessica Lee, astronoma del Royal Observatory Greenwich.

Dopo questo avvicinamento alla nostra stella, la cometa passerà entro 42 milioni di km dalla Terra il 2 febbraio.