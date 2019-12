Vicina la fine del supporto per Windows 7: dal 14 Gennaio addio aggiornamenti

Microsoft ha annunciato che a partire dal 15 Gennaio 2020 sullo schermo degli utenti che utilizzano Windows 7 apparirà un avviso full-screen che dirà loro perchè è necessario aggiornare i sistemi a Windows 10. La data non è casuale e coincide con la fine del supporto ufficiale per Seven.

Dopo il 14 Gennaio infatti, l'OS non riceverà nemmeno le patch di sicurezza critiche, a meno che non si paghi l'estensione della licenza.

E' chiaro che la notifica a schermo intero rappresenta un metodo ultra invasivo per rammentare agli utenti di passare a Windows 10. La finestra non scomparirà da sola e richiederà l'interazione dell'utente, ed includerà tre opzioni, tra cui una che che permetterà di disattivarlo permanentemente.

Le attenzioni di Microsoft sono rivolte principalmente agli utenti enterprise, che rappresentano una grossa fetta di pubblico, e che dovranno aggiornare i sistemi il più velocemente possibile per evitare possibili problemi di sicurezza.

In questo caso sarà fondamentale il supporto ai software professionali da parte degli sviluppatori. Tuttavia, essendo disponibile da svariati anni, Windows 10 è ampiamente compatibile con la maggior parte delle applicazioni disponibili sul mercato.

Nella giornata di ieri ha anche visto la luce il Patch Tuesday di Dicembre, che ha corretto alcuni bug di sicurezza e malfunzionamento.