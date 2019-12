Vicina la fine del supporto a Windows 7: cosa cambia dal 14 Gennaio 2020

Si avvicina la fine del supporto per Windows 7: dal 14 Gennaio 2020 infatti Seven non sarà più aggiornato dal colosso di Redmond, e nei quindici giorni che ci separano dalla deadline è tempo di preparare i propri PC a accogliere il nuovo OS di Microsoft.

Il consiglio è di effettuare il backup dei file più importanti in vista dell'aggiornamento di Windows 10.

Microsoft ha pubblicato una corposa documentazione sul proprio sito per accompagnare gli utenti in questa nuova fase. Nell'annuncio la società di Satya Nadella sottolinea ancora una volta che la scelta è dettata dall'esigenza di "potersi concentrare sul supporto di tecnologie più recenti e di nuove esperienze".

Dal 14 Gennaio 2020 non sarà più disponibile l'assistenza tecnica e gli aggiornamenti software di Windows Update, che garantiscono protezione continua ai computer.

La procedura più immediata è quella di aggiornare direttamente il PC a Windows 10, acquistando la versione completa di Ten attraverso la pagina ufficiale. Occorre però precisare che in caso di mancato aggiornamento il PC continuerà a funzionare, ma sarà più vulnerabile a rischi di sicurezza e virus, dal momento che non saranno rilasciati nemmeno update di sicurezza critici. Le firme di Microsoft Security Essentials (MSE) saranno comunque aggiornate, ma non la piattaforma.

Microsoft si è anche riservata il diritto di fornire un numero limitato di notifiche di promemoria fino alla fine del 2019 con le azioni consigliate da eseguire prima della fine del supporto.