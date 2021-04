Il nostro vicinato può avere effetti molto negativi sulla nostra salute mentale

A volte sono anche le piccole cose a causare problemi alla salute mentale delle persone, compresi dettagli che non sembrano così influenti come avere un sonno irregolare. Uno studio recente ha dimostrato che pure il vicinato può avere particolari effetti negativi sul cervello, addirittura riducendone le dimensioni.

A svelarlo è stato un gruppo di ricercatori guidato dalla Dott.ssa Amy J. H. Kind della University of Wisconsin School of Medicine and Public Health di Madison, la quale ha poi pubblicato i risultati sul giornale online Neurology nei giorni scorsi.

Nello specifico, l’analisi ha coinvolto 601 persone dall’età media di 59 anni e nessun problema mentale, i quali avevano già partecipato a due studi più ampi sui residenti del Wisconsin. I partecipanti sono stati sottoposti a una risonanza magnetica cerebrale iniziale e poi a ulteriori scansioni ogni tre o cinque anni, assieme a test di pensiero e memoria ogni due anni per misurare velocità di elaborazione, flessibilità mentale e funzione esecutiva, il tutto per un totale di ben dieci anni di studio.

L’obiettivo era misurare il volume del cervello nelle aree legate alla demenza di Alzheimer comprendendone le variazioni a seconda della residenza. Per farlo, nel corso della ricerca è stato chiesto l'indirizzo di residenza a ogni partecipante ed è stato elaborato un “indice di deprivazione” che valutava le condizioni socioeconomiche di ogni quartiere e dei suoi residenti secondo fattori come reddito, istruzione, qualità abitativa del vicinato e altro ancora.

Se all’inizio dello studio non risultava esserci alcuna differenza nel volume tra chi viveva nelle zone più svantaggiate (19 persone del gruppo) e chi invece viveva in altre zone più agiate (582 persone), dopo dieci anni nei primi è stato notato un restringimento cerebrale nelle aree associate alla demenza, mentre nei secondi non c’era nessun cambiamento.

Sebbene si tratti di un campione limitato sia in numero che in informazioni relative alla loro vita, i risultati sono importanti agli occhi di Kind e colleghi: “In tutto il mondo, la demenza è una delle principali cause di malattia e una diagnosi devastante. Al momento non ci sono trattamenti per curare la malattia, quindi identificare possibili fattori di rischio modificabili è importante. Esistono prove convincenti che le condizioni sociali, economiche, culturali e fisiche in cui vivono gli esseri umani possono influire sulla salute. Volevamo determinare se queste condizioni di vicinato aumentano. il rischio per la neurodegenerazione e il declino cognitivo associati alle prime fasi del morbo di Alzheimer e della demenza".

Ancora, la ricercatrice ha aggiunto che potrebbe essere necessaria una maggiore vigilanza da parte degli operatori sanitari per i primi segni di demenza nei casi di questi cittadini vulnerabili. Infine, secondo lei i cambiamenti cerebrali sarebbero dovuti da inquinamento atmosferico, stress nella vita quotidiana e mancanza di accesso a risorse di qualità o a un’assistenza sanitaria adeguata.

