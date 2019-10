Siamo sempre più vicini per esplorare gli asteroidi della fascia principale

Ci sono tantissimi asteroidi all'interno del nostro vicinato galattico, e si possono trovare - sopratutto - nella fascia principale. Ed è proprio in questa zona che la NASA ha intenzione di inviare Lucy.

Si tratta di una missione robotica che ha l'obiettivo di visitare sei asteroidi troiani, pietre cosmiche situate in corrispondenza di alcuni punti di equilibrio (chiamati "punti di Lagrange") del sistema gravitazionale Sole-Giove.

Il veicolo spaziale ha recentemente superato una revisione critica (chiamata CDR, Critical Design Review) venerdì (18 ottobre). Durante il CDR di quattro giorni, esperti hanno valutato tutti gli aspetti del design di Lucy, dando "l'ok" per la fase di produzione.

"Questo è un momento molto emozionante per noi, perché stiamo andando oltre la fase di progettazione e stiamo iniziando a costruire la navicella spaziale", ha affermato in una nota Hal Levison, ricercatore principale del progetto.

Gli asteroidi troiani "contengono indizi vitali per decifrare la storia del sistema solare, e forse anche per decifrare le origini della vita e del materiale organico sulla Terra", scrivono i funzionari della NASA in una descrizione della missione.

Il lancio di Lucy è programmato per l'ottobre 2021, e si avvicinerà al suo primo bersaglio, (52246) Donaldjohanson, nell'aprile del 2025. Successivamente, il veicolo spaziale esplorerà quattro pietre cosmiche nell'agosto 2027, settembre 2027, aprile 2028 e novembre 2028. Infine, come gran finale, osserverà anche un asteroide binario nel 2033.