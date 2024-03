Siamo vicinissimi a far resuscitare il Mammoth, affermano gli scienziati

Nel corso degli ultimi trent'anni si sono effettuate molteplici scoperte inerenti le biotecnologie, ormai in grado di sequenziare e manipolare il DNA delle specie estinte. Riportare in vita specie scomparse anni fa non è dunque considerato folle come ai tempi dell'uscita del film di Jurassic Park.

Tra gli animali che sono stati maggiormente studiati dai ricercatori in questo senso c'è il mammut, l'antico elefante lanoso che visse in Eurasia e in Nord America durante le ere glaciali. Questo animale era davvero mastodontico e ha rappresentato per migliaia di anni un'ottima riserva alimentare per i nostri antenati.

Con il sequenziamento del suo codice genetico, oggi sono molte le compagnie private di biotecnologia che propongono di riportare in vita le sue popolazioni, tra cui la giovane compagnia Colossal Biosciences che sta lavorando per la realizzazione di un ibrido mammut/elefante indiano che vuole rilasciare in natura entro il 2028.

Le questioni etiche relative alla nascita di questo ibrido sono ovviamente molto delicate e non sono poche le associazioni ambientaliste che hanno dimostrato il loro dissenso nei confronti di queste operazioni. Per raggiungere l'obiettivo di riportare in vita il mammut, tuttavia, la compagnia texana deve lavorare ancora a lungo: visto che l'obiettivo è quello di creare un "mammut 2.0" - in quanto un mammut ancestrale non troverebbe oggi un habitat adatto per la sua sopravvivenza - la Colossal Biosciences deve individuare tutti i geni del mammut che è possibile utilizzare dall'antico genoma e cercare tra i geni dell'elefante indiano quelli in grado di lavorare in armonia con i geni di origine preistorica.

Per facilitare la nascita di questo ibrido, gli ingegneri della Colossal Biosciences desiderano usare un ovulo di elefante indiano come base per le modifiche da realizzare, ma molto importante sarà anche il DNA antico scoperto tramite l'analisi delle numerose mummie di mammut ritrovate nel ghiaccio nel corso degli anni in Russia e in Nord Europa.

Le ragioni per cui gli scienziati desiderano riportare in vita il mammut o far nascere un suo erede potenziato sono molte. Il più importante è il prestigio accademico che questa "risurrezione" darebbe alla compagnia che riuscirebbe a compiere per prima questa impresa. Alcuni scienziati sono tuttavia anche propensi nello sfruttare i mammut per la loro carne o per dimostrare che è possibile usare le biotecnologie per riportare in vita specie estinte più di recente, quelle colpite dal cambiamento climatico in atto.

Anno dopo anno, le probabilità che un piccolo mammut nasca aumentano ed è per questo se nuove compagnie continuano ad aggiungersi alla lista delle aziende intenzionate a dare il loro contributo in questo particolare campo di ricerca, che promette di riscrivere il concetto di estinzione sulla Terra.