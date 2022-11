Questo video del 1938 per molti è la prova del viaggio del tempo, ma ecco la verità

Dopo un dipinto del 1937 che sembrava raffigurare un uomo con in mano uno smartphone, quest'oggi vogliamo parlarvi di un video - datato 1938 - dove si vede una donna che sembra stia parlando al cellulare mentre cammina per strada (così come potrete vedere voi stessi nel video qui sopra).

Effettivamente l'oggetto sembra essere alquanto particolare, ma come si spiega? Questa non è la prima volta che sul web si crea una discussione del genere, poiché è già capitata in un film di Charlie Chaplin, dove si vede una donna anziana tenere in mano, e vicino l'orecchio, quello che sembrava essere un telefonino.

"Se fosse davvero un telefono, sarei più curioso di sapere com'è riuscita a ottenere un segnale da un provider di rete inesistente", ha giustamente scritto un utente sotto il video YouTube. Ovviamente non si tratta di un viaggiatore del tempo, ma di un dispositivo per aiutare l'udito che veniva utilizzato all'epoca.

Così come dimostra anche quest'altro video che debunkera la tesi del viaggiatore del tempo nel film di Charlie Chaplin, l'oggetto in mano alla donna è semplicemente un amplificatore acustico per aiutare l'udito. Prodotto disponibile dal 1924 (potrete osservare un'immagine in calce alla notizia) e molto utilizzato per amplificare i suoni circostanti.

Insomma, anche stavolta NON è stata trovata una prova del viaggio del tempo.