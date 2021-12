Un video del 1985 di Carl Sagan sul cambiamento climatico è terribilmente attuale

Carl Sagan è senza dubbio uno dei più famosi astronomi, divulgatori scientifici e autori di fantascienza di tutti i tempi. Durante la sua vita si è battuto molto per far diventare la scienza di "dominio pubblico", cercando di farla conoscere a chiunque. Oggi vogliamo presentarvi un video del 1985 di Sagan che parla del cambiamento climatico.

Se pensate che sia un argomento spinoso "degli ultimi tempi" vi sbagliate. Negli anni '80 il danno dei cambiamenti climatici era già ben conosciuto e perfino le multinazionali del petrolio ne erano ben a conoscenza. Fu proprio Carl Sagan a parlare con il Congresso degli Stati Uniti d'America riguardo l'argomento nel 1985.

"Il potere degli esseri umani di influenzare, controllare e cambiare l'ambiente sta crescendo man mano che la nostra tecnologia cresce e, al momento, abbiamo chiaramente raggiunto la fase in cui siamo in grado - sia intenzionalmente che inavvertitamente - di apportare cambiamenti significativi nel clima e nell'ecosistema globale. Probabilmente abbiamo fatto cose del genere, su scala ridotta, per un periodo di tempo molto lungo", ha dichiarato l'astronomo (così come potrete vedere nel video qui sopra).

Purtroppo, nonostante il discorso di Sagan, dal 1985 è stato fatto ben poco per cercare di limitare i danni del cambiamento climatico... e solo ultimamente stiamo prendendo in considerazione la questione. "Poiché gli effetti occupano più di una generazione umana, c'è la tendenza a dire che non sono un nostro problema", disse il divulgatore scientifico continuando il discorso.

"Stiamo trasmettendo problemi estremamente gravi ai nostri figli, quando il momento di risolverli è adesso". Mai parole furono più vere di queste.