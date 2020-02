Il video d'addio di PewDiePie a YouTube a quota 19 milioni di visualizzazioni

E' passato meno di un mese dal video d'addio di PewDiepie a YouTube, in cui il content creator svedese ha voluto salutare i propri fan prima della pausa dalla piattaforma di condivisione di Google, ed i dati riportati dal filmato iniziano ad essere interessanti.

Come notato da molti, in due settimane il saluto di Kjellberg ha riportato 19 milioni di visualizzazioni, ad una media di 1 milione di views al giorno.

A ciò si aggiungono i commenti che i fan di PewDiePie continuano a lasciare sotto il filmato, che sono circa 150mila, a dimostrazione di come la fanbase dello youtuber europeo sia molto attiva nonostante la mancanza di nuovi contenuti.

Una madre afferma che "i miei sei figli sono cresciuti con te, e per noi sei il settimo. Sei stato un grande amico per i miei ragazzi mentre crescevano, che prima litigavano e poi si riunivano davanti al PC per guardarti".

C'è anche chi è preoccupato per il futuro di PewDiePie su YouTube: alcuni azzardano addirittura che lo svedese possa tornare per salutare definitivamente i propri fan, ma allo stato attuale non sembrano esserci avvisaglie di questo tipo.

Secondo alcune indiscrezioni, lo scorso anno PewDiePie avrebbe guadagnato 60 milioni di Euro da marchandising e pubblicità.