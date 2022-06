Questo adorabile pastore tedesco ci tiene a portare il pranzo al papà in ufficio

I cani sono i migliori amici degli esseri umani e questo lo palesa sicuramente questo particolare video che è recentemente diventato virale su Instagram. Ci sono buone probabilità che questo video non solo ti porti un sorriso, ma renda anche abbastanza felice il resto della tua giornata.

Si tratta di un adorabile cane pastore tedesco che ha lo scopo di consegnare il pranzo all'ufficio del suo papà.

Il video si apre per mostrare come il cane marcia abbastanza felicemente verso l'ufficio del suo amico. L'adorabile compagno è visto con un pranzo al sacco che penzola dalla sua bocca che mantiene abbastanza saldamente. Un inserto di testo spiega che il nome del cane è Sheru e ogni mattina viaggia per due chilometri dall'ufficio di suo padre per consegnargli il pranzo.

La didascalia condivisa con il video recita: "Non è super carino?" È stato pubblicato da una blogger di Instagram che si chiama @timssyvats e attualmente ha oltre 46.000 follower sulla sua pagina. Il cane è anche ben addestrato, per questo - si assicura di non entrare in collisione con il traffico in arrivo e si ferma sul ciglio della strada ogni volta che vede avvicinarsi un veicolo.

La blogger ha detto all'Hindustan Times: "Qui nell'Himachal Pradesh, i cani non sono tenuti in spazi chiusi e incoraggiati a stare all'aperto il più possibile. Sheru è stato addestrato fin dall'infanzia e porta il pranzo di suo padre ogni giorno, ma ha sempre un membro della famiglia con lui per questioni di sicurezza”.

Il video è stato pubblicato su Instagram poco più di sei giorni fa e da allora ha raccolto diversi commenti da parte di persone che non riuscivano a smettere di adorare la commissione mattutina di questo cane responsabile. Finora ha anche ricevuto oltre 8,6 milioni di visualizzazioni.

Un utente di Instagram scrive: “È così carino e adorabile, conosce anche la sicurezza stradale. Dio benedica, c’è sempre e tanto da imparare da loro”. "Ora sto per piangere", si legge in un altro commento. Un terzo commento recita: "Carino e super comprensivo... cammina per strada in tutta sicurezza".

Cosa ne pensi di questo video? Fateci sapere cosa pensate anche di Remington: il primo cane che dà assistenza atletica!