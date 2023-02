Questo video di Alien fa riavviare i Pixel di Google, e non si sa perchè

La notizia di oggi sui Pixel è particolarmente interessante. Una clip in 4K HDR del film Alien del 1979, infatti, fa riavviare la serie Pixel 7 senza un apparente motivo. Le prime segnalazioni però hanno portato alla scoperta che ad essere interessati sono anche i precedenti modelli come il Pixel 6 e 6a.

In un thread su Reddit sono oltre 362 i commenti e lamentele degli utenti, che hanno svelato di aver riscontrato lo stesso problema.

Il riavvio dei dispositivi avverrebbe in maniera molto più veloce rispetto a quelli classici, ma disattiva la connettività cellulari e rende impossibile effettuare o ricevere chiamate, il che richiede un altro riavvio. Il problema si verificherebbe quando si apre il video nell’app YouTube, ma alcuni sostengono che accade anche quando lo si apre in ReVanced, il che suggerisce che potrebbe esserci qualcosa che non va nell’app stessa.

Un redattore di Wccftech ha provato ad avviare lo stesso video su Galaxy S23 Ultra e Galaxy A52s, senza riportare grossi problemi. Anche sul thread di Reddit molti utenti hanno raccontato di averlo riprodotto sui loro Galaxy S23 senza incappare crash o riavvii. Evidentemente quindi si tratta di un bug limitato esclusivamente ai telefoni della gamma Google Pixel.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile anche la nostra recensione del Google Pixel 7 Pro.