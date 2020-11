Questo video, approvato anche da Elon Musk, mostra la simulazione del volo di Starship

Tutti gli appassionati stanno aspettando il momento in cui Elon Musk e SpaceX presenteranno al mondo la prossima nave spaziale della compagnia, Starship. Un gruppo di esperti, non ha saputo resistere e ha creato un video del possibile lancio del razzo della compagnia spaziale.

Il video (che troverete in allegato a questa notizia) ha ricevuto l'approvazione perfino del CEO di SpaceX, Elon Musk. "Molto vicino al volo previsto effettivo!", ha twittato il miliardario in risposta alla simulazione. L'animazione, mostra l'enorme astronave che decolla, aiutata da un booster Super Heavy, e rilascia in orbita quelli che sembrano essere centinaia di satelliti Starlink (che non tutti restano "in vita").

L'animazione ci mostra anche il possibile aspetto di un importante volo di prova in arrivo del prototipo SN8 della nave spaziale della compagnia. L'azienda, infatti, ha in programma di lanciare l'SN8 a un'altezza prevista di ben 19 chilometri utilizzando tre motori Raptor (il progetto finale ne ospiterà il doppio, sei).

Il prototipo ha già superato un test antincendio, ma non è ancora chiaro quando avrà luogo il grande evento. Freniamo l'entusiasmo, poiché SpaceX ha ancora molta strada da fare prima che Starship sia pronta. La compagnia, per adesso, ha "solo" iniziato ad assemblare i prototipi per il suo booster Super Heavy che porterà in orbita l'astronave.

Insomma, manca ancora un po' per l'astronave che trasporterà gli esseri umani sulla Luna e su Marte... speriamo che l'attesa valga la pena.