Che fine ha fatto il video di Brividi di Mahmood e BLANCO su YouTube? È già tornato

Nella settimana legata a Pasqua 2022 (che sarà domenica 17 aprile) c'è stato un "mistero" su YouTube Italia. Infatti, il video ufficiale della canzone "Brividi" è sparito per un po' di tempo. Chiaramente si fa riferimento al grande successo che ha fatto vincere il più recente Festival di Sanremo a Mahmood e BLANCO.

Vista la popolarità del brano coinvolto, capite bene che un buon numero di persone si è chiesta le motivazioni dietro a tutto ciò. Dagli artisti coinvolti non è arrivata alcuna comunicazione (o quantomeno sui profili social ufficiali di Mahmood e BLANCO attualmente non c'è nulla di legato alla questione).

Come ben potete immaginare, sul Web sono iniziate a circolare parecchie voci, comprese quelle che facevano notare che la versione della canzone per l'Eurovision è "tagliata", in quanto la kermesse canora non consente agli artisti di partecipare con brani che durano più di 3 minuti ("Brividi" ha una durata di 3 minuti e 21 secondi, ma la versione per l'Eurovision dura 2 minuti e 45 secondi).

Tuttavia, poi alla fine (a quanto pare nella giornata del 14 aprile 2022) il video ufficiale di "Brividi" è tornato disponibile sul canale YouTube di Mahmood. Tra l'altro, al momento in cui scriviamo il brano è quarto tra i video musicali più visti e ha superato le 50 milioni di visualizzazioni. Insomma, nonostante non si sia ben capito cosa sia successo, il "mistero" sembra essere svanito.

Risulta dunque probabilmente il momento di tornare a parlare di musica, in quanto in fin dei conti è questo ciò che conta in vista dell'Eurovision Song Contest 2022, che ricordiamo si terrà dal 10 al 14 maggio presso il PalaOlimpico di Torino.