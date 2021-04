Un video del buco nero della "foto del secolo" come non lo avete mai visto

Vi ricordate tutti della "foto del secolo" del buco nero? Protagonista dell'immagine fu il mostro cosmico M87 (o Messier 87) che si trova a circa 55 milioni di anni luce dalla Terra, all'interno di una delle galassie più massicce dell'Universo locale.

Bene, l'impresa realizzata dal'EHT risale a due anni fa ed è destinata a restare impresa nella storia ancora per molto tempo. Il team che ha realizzato l'incredibile immagine, però, non è rimasto fermo e nel frattempo ha raffinato ancora di più i suoi strumenti. Per questo motivo, proprio recentemente, gli scienziati hanno deciso di fornici ancora più dettagli.

"Sapevamo che la prima immagine diretta di un buco nero sarebbe stata rivoluzionaria", ha spiegato Kazuhiro Hada dell'Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone, coautore di un nuovo studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters. "Per ottenere il massimo da questa straordinaria immagine, dobbiamo sapere tutto ciò che possiamo sul comportamento del buco nero in quel momento, osservando l'intero spettro elettromagnetico".

Questa volta sono stati utilizzati 19 differenti osservatori, che ci hanno offerto un'immagine del buco nero in due differenti lunghezze d'onda della luce. "Gli scienziati intendono utilizzare questi dati per migliorare i test della Teoria della Relatività Generale di Einstein. Attualmente, i principali ostacoli per questi test sono le incertezze sul materiale che ruota attorno al buco nero e viene spazzato via in getti, in particolare le proprietà che determinano la luce emessa", afferma la NASA (che possiede 5 dei 19 osservatori utilizzati).

