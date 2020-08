Il video della cattura di un gigantesco e spaventoso pitone: lungo 5 m e dal peso di 40 kg

I serpenti - senza alcun dubbio - fanno paura a molti, sopratutto quando si vedono esemplari come quello catturato ad Assam, in India. Stiamo parlando di una creatura strisciante lunga circa 5 metri e pesante ben 38 chilogrammi... insomma sicuramente non tutti avrebbero il sangue freddo di catturarlo.

Nelle riprese condivise da ANI - che potrete osserva in calce alla notizia - un soccorritore viene visto catturare il pitone e metterlo in una borsa mentre una folla di spettatori osserva impaurita e incuriosita. Secondo quanto riportato, il pitone è stato avvistato nell'area di Borghat Chapanala, nel distretto di Nagaon, mentre divorava una capra.

Dopo la cattura del serpente, la creatura è stata rilasciata vicino alla Swang Reserve Forest sotto la supervisione del dipartimento forestale. Si tratta di un Pitone Burmese (Python bivittatus), una delle cinque più grandi specie di serpenti al mondo (la quarta più grande per quanto riguarda lunghezza o peso). È originario di una vasta area del sud-est asiatico ma si trova come specie invasiva altrove.

Quello del video è un esemplare "nella media", poiché questi pitoni crescono fino ai 7 metri, anche se sono più rari da trovare. La sua dieta consiste principalmente in uccelli e mammiferi; non è velenoso, e come tutti i pitoni avvolge il suo corpo attorno alla preda, contraendo allo stesso tempo i suoi muscoli, uccidendola. Pitoni eccezionalmente grandi sono noti per aver attaccato e mangiato alligatori e cervi adulti in Florida, dove sono una specie invasiva.

Queste creature sono davvero strane: sono stati trovati esemplari con due teste e perfino con tre occhi.